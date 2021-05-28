Bilim Kurulu'ndan tavsiye! Hafta sonu yasağına 'şartlı' kaldırma!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda virüsle mücadelede önemli konu başlıkları gündeme geldi.



Aşılama çalışmaları ve normalleşme adımlarının görüşüldüğü toplantıda 31 Mayıs'ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'na yönelik tavsiyeler de belirlendi.



Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu'nun uzun süredir sıkıntı çeken lokanta ve kafe sahiplerini sevindirecek bir plan hazırladığını yazdı.



Lokanta ve kafeler



Buna göre bahçesi ve terası olan lokanta ve kafeler sosyal mesafe kurallarına göre açılacak.



Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma



Halk sağlığı uzmanlarıyla da görüştüğünü belirten Sarıkaya, hafta sonu yasağının 'şartlı' kaldırılmasının tavsiye edildiğini belirtti.



Uzmanlar, marketler açılmadan hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını; böylece vatandaşların toplu alanlardan uzaklaşarak kırlara, deniz kenarlarına gideceğini, virüsün de yayılamayacağını savunuyor.