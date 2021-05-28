Başkan Erdoğan'ın torunu hafız oldu!

Taksim'de inşa edilen Taksim Camii'nde ilk cuma namazını kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrasında caminin resmî açılışını gerçekleştirdi.



HAFIZLIK İCAZET TÖRENİNDE



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN'I TORUNU DA HAFIZLIĞINI TAMAMLADI



Başkan Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı. Programa; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.



KUR'AN TİLAVETİ



Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.



