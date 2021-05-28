Ankara'da doktora saldırıda flaş gelişme!

Ankara'da doktor Ertan İskender'i yaralayan B.N. kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.



BAKAN KOCA 'AFFI YOK' DEMİŞTİ!



Sağlık Bakanı Koca, saldırıya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapmıştı.



Koca, "Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

