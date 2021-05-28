USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Adalet Bebek! Minik avukat Beliz

Sosyal medyada sempati kazanan ve bir anda gündem olan anne kızın birlikte ofis ve adliyede geçen 1.5 yılı. Bu süre zarfında minik Beliz, müvekkil görüşmesine, bilirkişi incelemesi ve keşif icrasına dahil olup toplantılara katıldı, savcılık şikayetleri ve ifadelerde bulundu. Daha da önemlisi, minik temsili cübbesini giyip duruşmaya katılarak herkesin ilgi odağı oldu.

Güncel / 28 Mayıs 2021 Cuma 09:56
Adalet Bebek! Minik avukat Beliz

Bebeği ile birlikte duruşmaya katılan Gündüz, konuştu. İstanbul'da yaşayan Yeminli Tercüman ve Avukat İpek Biter Gündüz, 11 yıllık çalışma hayatının yanı sıra bu sıralar anneliğinden de söz ettirdi. Hayali olan avukatlık mesleğini icra eden genç avukat, 2020 yılında kızı Beliz'i kucağına aldı. Mesleğinden uzaklaşmak istemeyen avukat, toplantı ve duruşmalara kızı ile katıldığından minik Beliz, annesiyle birlikte ofiste ve adliye koridorlarında büyüdü.

KENDİSİNE AİT CÜBBESİ VAR
Anne olduktan sonra mesleğinden kopmak istemeyen genç kadın, anneliğinin ilk günlerinden itibaren avukatlık mesleğini minik bebeği ile yürüttü. Toplantıların yanı sıra, duruşmalarda dahi Beliz bebek annesine eşlik etti. Şu sıralar 1.5 yaşlarında olan Beliz bebek artık duruşmalara katılırken kendisine ait cübbesini giyiyor.

25 Mayıs tarihinde de cübbesini giyip annesi ile birlikte adliyeye duruşmaya gelen minik Beliz, duruşma bekleyen diğer avukatlar ile sempatik bir iletişim kurunca bir avukat durumu sosyal medyada 'Bi avukat hanım Cağlayan'da duruşmaya bebeğiyle birlikte gelmiş. Bebeğine de küçük boy cübbe yaptırmış. Aklımı çıldırıcam şu an.

Paylaşım büyük ilgi görürken bir yandan da 'minik cübbeli avukat' herkesin merak konusu oldu. Kısa zamanda, başka bir avukat tarafından yapılan 'Karşınızda hukuk dünyasının en pozitif fotoğrafı' açıklaması ile Av. İpek Biter Gündüz ve kızı Beliz'in fotoğrafı yayınlandı. Bu paylaşım ile birlikte anne&kız Türkiye'nin gündemine oturdu.

İLK ALIŞVERİŞ BEBEK CÜBBESİ
Mesleğinin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Av. İpek Biter Gündüz, hamileliğinin 7. ayında kızı için yaptığı ilk alışverişin bebek cübbesi olduğunu söyledi ve ekledi: 'Bu onurlu mesleği kızımın da tercih etmesi ve adaletin tecellisi adına emek vermesi en büyük hayallerimden biri.'

TOPLANTIDAN DOĞUMA, DOĞUMDAN ADLİYEYE
Hamileliğinin son anına kadar çalışan ve toplantıdan çıkıp doğuma giden Av. İpek Biter Gündüz, kısa bir süre sonra kızı ile birlikte mesleğinin başına döndü. Ofiste kızına da evdeki gibi düzen kurup iş hayatına kaldığı yerden kızı ile birlikte devam etti.

ADLİYE VE OFİSTE BÜYÜYOR
Sosyal medyada sempati kazanan ve bir anda gündem olan anne kızın birlikte ofis ve adliyede geçen 1.5 yılı. Bu süre zarfında minik Beliz, birçok müvekkil görüşmesine, bilirkişi incelemesi ve keşif icrasına dahil olup sayısız toplantıya katıldı, savcılık şikayetleri ve ifadelerde bulundu. Daha da önemlisi, minik temsili cübbesini giyip duruşmaya katılarak herkesin ilgi odağı oldu.

Konu ile ilgili Av. İpek Biter Gündüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'Daha önce birçok duruşmaya girdi Beliz ancak bu temsili cübbe benim için çok şey ifade ediyor. Yıllarca giymenin hayalini kurduğum, çok sevdiğim mesleğimin simgesini kızımla birlikte giymek tarifsiz bir duygu. Umarım ileride avukatlık yemini ile birlikte gerçek cübbesini giydiği günleri de görürüm.' ifadelerine yer verdi.

Avukat: 'Beliz'in bakımını üstlenen bakıcı ablası var ancak bazen elimde olmayan sebeplerle, alabildiğim tüm önlemleri alarak adliye gibi kalabalık ortamlara girmemiz gerekebiliyor. Bu durum beni huzursuz etse de Beliz halinden ve gördüğü ilgiden çok memnun, bu mutluluğu fotoğraflara da yansıyor olmalı. Bu gibi durumlarda olumlu düşünüp Beliz'i anne ilgi ve sevgisinden, kendimi de onun gülümsemesinden mahrum bırakmadığıma odaklanıyorum' açıklamasında bulundu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement