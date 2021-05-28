Adalet Bebek! Minik avukat Beliz

Bebeği ile birlikte duruşmaya katılan Gündüz, konuştu. İstanbul'da yaşayan Yeminli Tercüman ve Avukat İpek Biter Gündüz, 11 yıllık çalışma hayatının yanı sıra bu sıralar anneliğinden de söz ettirdi. Hayali olan avukatlık mesleğini icra eden genç avukat, 2020 yılında kızı Beliz'i kucağına aldı. Mesleğinden uzaklaşmak istemeyen avukat, toplantı ve duruşmalara kızı ile katıldığından minik Beliz, annesiyle birlikte ofiste ve adliye koridorlarında büyüdü.



KENDİSİNE AİT CÜBBESİ VAR

Anne olduktan sonra mesleğinden kopmak istemeyen genç kadın, anneliğinin ilk günlerinden itibaren avukatlık mesleğini minik bebeği ile yürüttü. Toplantıların yanı sıra, duruşmalarda dahi Beliz bebek annesine eşlik etti. Şu sıralar 1.5 yaşlarında olan Beliz bebek artık duruşmalara katılırken kendisine ait cübbesini giyiyor.



25 Mayıs tarihinde de cübbesini giyip annesi ile birlikte adliyeye duruşmaya gelen minik Beliz, duruşma bekleyen diğer avukatlar ile sempatik bir iletişim kurunca bir avukat durumu sosyal medyada 'Bi avukat hanım Cağlayan'da duruşmaya bebeğiyle birlikte gelmiş. Bebeğine de küçük boy cübbe yaptırmış. Aklımı çıldırıcam şu an.



Paylaşım büyük ilgi görürken bir yandan da 'minik cübbeli avukat' herkesin merak konusu oldu. Kısa zamanda, başka bir avukat tarafından yapılan 'Karşınızda hukuk dünyasının en pozitif fotoğrafı' açıklaması ile Av. İpek Biter Gündüz ve kızı Beliz'in fotoğrafı yayınlandı. Bu paylaşım ile birlikte anne&kız Türkiye'nin gündemine oturdu.



İLK ALIŞVERİŞ BEBEK CÜBBESİ

Mesleğinin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Av. İpek Biter Gündüz, hamileliğinin 7. ayında kızı için yaptığı ilk alışverişin bebek cübbesi olduğunu söyledi ve ekledi: 'Bu onurlu mesleği kızımın da tercih etmesi ve adaletin tecellisi adına emek vermesi en büyük hayallerimden biri.'



TOPLANTIDAN DOĞUMA, DOĞUMDAN ADLİYEYE

Hamileliğinin son anına kadar çalışan ve toplantıdan çıkıp doğuma giden Av. İpek Biter Gündüz, kısa bir süre sonra kızı ile birlikte mesleğinin başına döndü. Ofiste kızına da evdeki gibi düzen kurup iş hayatına kaldığı yerden kızı ile birlikte devam etti.



ADLİYE VE OFİSTE BÜYÜYOR

Sosyal medyada sempati kazanan ve bir anda gündem olan anne kızın birlikte ofis ve adliyede geçen 1.5 yılı. Bu süre zarfında minik Beliz, birçok müvekkil görüşmesine, bilirkişi incelemesi ve keşif icrasına dahil olup sayısız toplantıya katıldı, savcılık şikayetleri ve ifadelerde bulundu. Daha da önemlisi, minik temsili cübbesini giyip duruşmaya katılarak herkesin ilgi odağı oldu.



Konu ile ilgili Av. İpek Biter Gündüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'Daha önce birçok duruşmaya girdi Beliz ancak bu temsili cübbe benim için çok şey ifade ediyor. Yıllarca giymenin hayalini kurduğum, çok sevdiğim mesleğimin simgesini kızımla birlikte giymek tarifsiz bir duygu. Umarım ileride avukatlık yemini ile birlikte gerçek cübbesini giydiği günleri de görürüm.' ifadelerine yer verdi.



Avukat: 'Beliz'in bakımını üstlenen bakıcı ablası var ancak bazen elimde olmayan sebeplerle, alabildiğim tüm önlemleri alarak adliye gibi kalabalık ortamlara girmemiz gerekebiliyor. Bu durum beni huzursuz etse de Beliz halinden ve gördüğü ilgiden çok memnun, bu mutluluğu fotoğraflara da yansıyor olmalı. Bu gibi durumlarda olumlu düşünüp Beliz'i anne ilgi ve sevgisinden, kendimi de onun gülümsemesinden mahrum bırakmadığıma odaklanıyorum' açıklamasında bulundu.