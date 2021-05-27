Ömer Çelik'ten '27 Mayıs' paylaşımı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Çelik, "Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz." dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter paylaşımı şöyle:



Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz.





