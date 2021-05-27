MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:



Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan bir, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan dört olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.