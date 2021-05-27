İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda harekete geçti. Gece saatlerinde İstanbul'da 7 ilçede bulunan 12 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştiren terörle mücadele ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon ve adreslerde arama yapıldığı sırada özel harekat timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.