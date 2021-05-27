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İstanbul'da tepki çeken görüntü: Kağıthane Deresi kararıyor

İstanbul'daki Kağıthane deresi adeta karardı, kötü kokular gelmeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Daha önce aynı kirlilik ile karşılattıklarını ifade eden Eyüp sultan Ziraat Odası Genel Sekreteri Mustafa Kayabaşı, "Belediyenin 'Temiz Su Temiz Çevre' sloganı vardı. Kirli su kirli çevre göremeye başlıyoruz. Galiba İSKİ bir çalışma başlatmış, ancak o çalışma bitene kadar bu giderlerin depolanıp aktarılması gerekiyor. Oysa onlar saldım çayıra mevlam kayıra. Atık su tarlaya mı gider, hayvan mı içer kim içerse içsin aynı zararı yaşayacaktır. Bu su ağır metal ve kirlilik içerdiğini düşünüyorum. Bu durum hem çevreye hem insanlara zarar vermektedir" diye konuştu.

Güncel / 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:42
İstanbul'da tepki çeken görüntü: Kağıthane Deresi kararıyor

İstanbul'daki Kağıthane deresi kararıp kötü kokular gelmeye başladı, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kemarburgaz ve Göktürk'te havadan çekilen görüntülerde tarım arazilerinin yanından geçen derenin renginin değişerek siyaha döndüğü görüldü.

İstanbul'da Terkos Gölü'nden Haliç'e uzanan Kağıthane Deresi'nde meydana gelen renk değişikliği ve kötü kokular çiftçilerin ve vatandaşların tepkisini topladı.

12 Km uzunluğa sahip Kağıthane Deresi'nin Kemerburgaz ve Göktürk'ten geçen bölümleri Havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde yemyeşil ağaçların arasından derenin renginin siyaha döndüğü gözüküyor. Çevrede bulunan çok sayıda tarım arazisinin yanından geçen dereden çevreye pis kokular yayılıyor.

Bölgede çiftçilik yapan ve yaşayan vatandaşlar durumdan endişe duyduklarını ifade ederek belediyenin duruma el atmasını beklediklerini söyledi.

'KİRLİ SU KİRLİ ÇEVRE GÖREMEYE BAŞLIYORUZ'

Daha önce aynı kirlilik ile karşılattıklarını ifade eden Eyüp sultan Ziraat Odası Genel Sekreteri Mustafa Kayabaşı, 'Belediyenin 'Temiz Su Temiz Çevre' sloganı vardı. Kirli su kirli çevre göremeye başlıyoruz. Galiba İSKİ bir çalışma başlatmış, ancak o çalışma bitene kadar bu giderlerin depolanıp aktarılması gerekiyor.


'ÇÖP SUYUNA BİR ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Çevrede üretim yapan bir çiftçi ise atık suların tarlasının yakınına gelmesinden dolayı yetkililere birçok kez ihbarda bulunmalarına rağmen önlem alınmadığını ifade ederek, 'hangi yetkili yere gitsek cevap alamıyoruz.

Sizde hemen arkamda bulunan derenin son halini görüyorsunuz. Çöp suyuna bir çare bulunmasını istiyoruz' dedi.


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