İstanbul'a kabus gibi çöktü!

İstanbul'da sıcak hava bugün yerini serin ve yağışlı bir havaya bıraktı. Bazı ilçelerde sağanak yağış başladığı belirtilirken, kent genelinde kara bulutlar etkili oluyor. Hava bir anda kararırken, birçok ilçede şiddetli gök gürültüsü sesleri duyuluyor.



CUMA VE CUMARTESİ SAĞANAK YAĞIŞ



Meteoroloji'den sabah yapılan açıklamada İstanbul'da da cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtilmişti. Pazar günü yağışlar etkisini kaybediyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.



HAVA ANİDEN KARARDI, EVLERİN CAMLARI TİTREDİ



Ancak bugün öğleden sonra İstanbul'da aniden kararan havanın peşi sıra gök gürültüleri duyuldu. Bazıları öylesine şiddetliydi ki birçok kişi evlerinde camların titrediğini belirtti.



SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU



İstanbul'da havanın bir anda kararması, art arda şimşek seslerinin duyulması ile sosyal medyada tedirginlik yaşayan birçok kişi paylaşımda bulundu.



- O nasıl gök gürültüsü ev sallandı resmen korktum



- İstanbul semalarında camları titreten bir gök gürültüsü dolaşıyor



- Gök gürültüsü ile depremi ayırt edemedim az önce ama bana kalırsa deprem gibiydi



- Bu nasıl bir gök gürültüsü. Ev titredi



- Böyle gök gürültüsü mü olur? Deprem oldu sandım



- Deprem mi oldu bana mı öyle geldi. Gök gürültüsü ile birlikte bina sallandı



- Ev titredi ya ne biçim gök gürültüsü o



- O nasıl bir gök gürültüsü be camlar titredi



- O nasıl bir gök gürültüsü sokaktaki çocuklar çığlık çığlığa







RADAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI



İstanbul üzerindeki hava kitlesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntülerine yansıdı.