iOS 15 ile iPhone'lara gelecek yenilikler

iOS 14, Apple'ın koronavirüs nedeniyle Haziran 2020'ye ertelediği geliştiriciler konferansında resmen tanıtılmış ve eylül ayında iPhone kullanıcılarına sunulmuştu.



ABD'li şirket, şimdi de bu yıl kullanıma sunacağı iOS 15 güncellemesini, 7 Haziran'da başlayacak WWDC 2021 geliştirici konferansında tanıtacak.



Tanıtım tarihi yaklaşırken, iOS 15 ile iPhone'lara gelecek bazı yeni özellikler sızdırıldı. Güvenilir bir kaynak olan teknoloji uzmanı Connor Juiss, iOS 15 özellikleriyle ilgili yeni bilgileri paylaştı.



iOS 15 İLE GELECEK YENİLİKLER

Sızan bilgilere göre, iOS 15 ile birlikte karanlık tema ve Mesajlar uygulaması değişecek ve artık SMS balonlarının rengini özelleştirmek mümkün olacak.



Ayrıca güncelleme ile birlikte, kilit ekranındaki bildirimler yeniden tasarlanacak. Söylentilere göre, kullanıcı eylemlerine bağlı olarak (uyanıkken, çalışırken, uyurken, araç kullanırken vs.) bildirimlerin önceliğini ve teslim yöntemini yapılandırmak mümkün olacak.



Güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise Sağlık uygulamasındaki beslenme takibi olacak. Teknoloji uzmanı Connor Juiss'e göre bu özelliğin nasıl çalışağı çok net değil.



Tahminlere göre yeni özellik, kullanıcıların tükettikleri yiyecekleri kaydetmelerine ve kalori izleme ile eksiksiz beslenme raporları oluşturmalarına izin verebilir. Öte yandan, kullanıcıların tüm bilgileri manuel olarak mı gireceği, yoksa Apple'ın yiyecek veritabanı üzerinde mi çalıştığı bilinmiyor.



iOS 15 ile ilgili daha fazla bilgiyi, 7 Haziran'da başlayacak olan WWDC 2021 etkinliğinde sizlerle paylaşacağız.