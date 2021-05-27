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Hem satıyor hem borç alıyor

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, yine tartışma yaratacak iki karara imza attı. Bir yandan Buca ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait konut imarlı 34 arsayı satışa çıkaran Soyer diğer yandan da dün akşam gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında yapımı devam eden Narlıdere metrosu için 20 Çiğli Tramvayı için ise 55 milyon Euro olmak üzere toplamda 75 milyon Euroluk borçlanma yetkisi istedi. Soyer’in belediyeye ait gayrimenkulleri satarken meclisten de döviz üzerinden borçlanma yetkisi istemesi kulislerde “Soyer belediyeyi batıracak.” yorumlarına neden oldu.

Güncel / 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:35
Hem satıyor hem borç alıyor

Seferihisar'da 2 dönem belediye başkanlığı yapan Tunç Soyer 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Seferihisar'da görev yaptığı sürede satılmadık mülk bırakmayan Soyer geride kalan 2 yılık süreçte mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait 1000'in üzerinde gayrimenkulü sattı. Soyer son olarak Buca Kocatepe ve Tınaztepe mahallelerindeki konut imarlı 34 arsayı daha satışa çıkardı.

34 ARSA

Büyüklükleri 102 ile 473 metrekare arasında değişen arsaların muhammen bedelleri ise 148 bin 800 ile 729 bin 300 lira arasında değişen rakamlardan oluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan satış ilanına göre satış işleminin 10 Haziran günü gerçekleştirileceği belirtildi.

BELEDİYEYİ BATIRACAK

Soyer bir yandan 34 arsayı satışa çıkarırken diğer yandan da dün akşam gerçekleşen belediye meclis toplantısında halen yapımı devam eden Narlıdere Metrosu için 20 milyon, Çiğli Tramvay hattı inşaatı için ise 55 milyon Euroluk borç alma yetkisi istedi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Soyer'in bir yandan belediye mülklerini satışa çıkarıp diğer yandan yatırımları gerekçe göstererek Euro bazlı borçlanmaya gitmesi 'Soyer belediyeyi batıracak' yorumlarına neden oldu.


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