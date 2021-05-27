Erbaş'tan Taksim Camii açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın ibadete açılacak Taksim Camisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mimarisi ve içerisinde yer alan bölümleriyle bir külliye olma özelliği taşıyan Taksim Camisi, 28 Mayıs'ta cuma namazı ile ibadete açılıyor. Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.