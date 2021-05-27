Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbe silsilesinin ilki olan, yarası milletimizin kalbinde hala kanayan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum."







