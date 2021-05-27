Bakan Soylu'dan yeni açıklama!

TBMM'de soruları yanıtlayan Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;



* Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin.



* Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor.



* Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin. Bu ülkeyi vesayet altına almak istediler, izin vermedik.



* (Akşener'e yönelik açıklama): Muhterem İnce'nin (İçişleri Bakan Yardımcısı) GAMER'de görevli olduğunu söyledi ve 'Takviye ekip yolladık, hayatımda yaşadığım en zor gündü ama provokasyona açık bir adım atıldığı ortadaydı.' dedi.

