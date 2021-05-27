Bakan Selçuk son rakamı açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim çalışanlarının öncelikli aşı uygulaması hakkında bilgi veren Bakan Ziya Selçuk, son durumu paylaştı. Toplamda 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşı olduğunu bildiren Bakan Ziya Selçuk, öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğini de ifade etti.



813 BİN 400 ÖĞRETMEN VE EĞİTİM ÇALIŞANI...



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasında şunları kaydetti:



'Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.



40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.



Sağlıkla kavuşmak dileğiyle...'