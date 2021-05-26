Yeni model Cupra görücüye çıktı! Elektrikli...!!!

Yıllarca Seat modellerini performanlı hale getiren Cupra, kendi başına bir marka olarak yoluna devam ediyor. Cupra'nın ilk tamamen elektrikli modeli Born tanıtıldı.



Born, kardeşi Volkswagen ID.3 ile benzerlikler gösterse de kendi karakterini ortaya koyuyor. ID.3'e göre daha agresif görünen Born, keskin LED farları ve bakır detaylarıyla dikkat çekiyor. Aracın arka bölümündeyse geniş bir spoyler ve boydan boya uzanan LED stoplara yer verilmiş.



İç mekanda ise Born ve ID.3 arasındaki benzerlik daha belirgin hale geliyor. Burada da bakır renkli detaylar ve 12 inçlik multimedya ekranı ikiliyi ayıran farklar.



Aracın spor kultukları da tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş. Arka aks üzerinde yer alan elektrik motoru sayesinde 148 beygir güç ve 310 Nm tork üretiyor. Araç bu güç sayesinden 0'dan 100' hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlıyor. WLTP verilerine göre araç 340 kilometrelik bir menzil sunuyor.



Aracın bir üst versiyonunda ise 201 beygir güç üretirken tork değeri aynı kalıyor. Fazla beygir gücüyle bu versiyon 0'dan 100'e 7.3 saniyede ulaşabiliyor.



58 kWh'e yükselen batarya ise menzili 420 kilometreye çıkarıyor. Araçta göze çarpan en önemli özellikse gücü 228 beygire çıkaran ve aracı 0'dan 100 kilometre hıza 6.6 saniyede ulaştıran e-boost opsiyonu. e-boost versiyonu 77 kWh'lık batarya ile tercih edilirse menzil 540 kilometreye kadar çıkarılabiliyor. Ekstra ağırlık etkisiyle 100 kilometre hızlanması 7 saniyeye düşüyor.



Büyük bataryanın avantajı ise 8 dakikada 100 kilometre menzil sağlayan hızlı şarjdesteği. Eylül ayına üretimine başlanacak otomobilin henüz fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.













