USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

THY'den o iddialara yanıt!

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya ve bazı basın-yayın organlarında çıkan 'sigorta şirketi iş birliği' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. THY Basın Müşavirliği, "Türk Hava Yolları ailesi olarak, markamızın itibarına zarar vermek isteyen bu kirli niyetleri kınıyoruz" dedi.

Güncel / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:47
THY'den o iddialara yanıt!

Türk Hava Yolları (THY), tüm uçak gövde ve sorumluluk sigortalarıyla ile ilgili yurt dışı merkezli ve havacılık sigortaları konusunda uzmanlaşmış sayılı şirketlerden olan Albatros Brokerlik ile çalıştıklarını bildirdi.

THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları ve internet haber mecralarında uçaklara sigorta hizmeti sağlayan şirket ile ilgili yanlış bilgiler yayıldığının görüldüğü belirtildi.

Dünyanın en saygın havayolu şirketlerinden biri olarak operasyonel süreçlerde hizmet kalitesini uluslararası ölçekte kanıtlamış, havacılık odaklı şirketler ile iş birliği gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Tüm uçak gövde ve sorumluluk sigortalarımız ile ilgili de yurt dışı merkezli ve özellikle havacılık sigortaları konusunda uzmanlaşmış sayılı şirketlerden olan Albatros Brokerlik ile çalışıyoruz. Küresel havacılık endüstrisinin zor günlerinde dahi ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında başarıyla dalgalandıran Türk Hava Yolları ailesi olarak, markamızın itibarına zarar vermek isteyen bu kirli niyetleri kınıyoruz. Halka açık ve denetlenen bir şirket olduğumuzu hatırlatarak her türlü kanuni hakkımızı saklı tutuyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan şirketin konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement