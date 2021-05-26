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Sermiyan Midyat'ın cezası belli oldu

Oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ve tehdit ettiği için yargılanan, bu yüzden sosyal medyada ‘Hanzo’ diye isim takılan Sermiyan Midyat hakkındaki karar açıklandı. Midyat, haksız tahrik altında kasten yaralama suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Güncel / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:33
Sermiyan Midyat'ın cezası belli oldu

Oyuncu Sevcan Yaşar, geçtiğimiz yıl o dönemki sevgilisi Sermiyan Midyat'tan dayak yediği için polise sığınmış ve dava açmıştı. Yaşar, Midyat'ın kendisine küfür ettiği ses kayıtlarını da mahkemeye delil olarak sunmuştu.

Midyat, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından sekiz yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

DENETİM SÜRECİNDE SUÇ İŞLEDİ
Dava kapsamında üç ayrı suçtan yargılanan Midyat'ın, haksız tahrik altında kasten yaralama suçundan bin 120 lira para cezasına çarptırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ancak Midyat, denetim sürecinde yeniden suç işlediği için mahkemeden hükmün açıklanması talep edildi. Sevcan Yaşar'ın da aynı dava kapsamında bin 120 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Sermiyan MidyatDayak


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