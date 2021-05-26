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Bakan Koca'dan açıklamalar!

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor.

Güncel / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:24
Bakan Koca'dan açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Normalleşme döneminde kısıtlamaların aşılacağı, yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir hedef belirliyoruz. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlarımız da aşılanacaktır.

Salgının en can alıcı olduğu dönemde ülkemiz tüm aşı adaylarını faz-3 çalışmalarının ülkemizde yönetilmesi için gayret göstermiştir. İnaktif aşıyı ülkemize getirmek için 100 milyon doz anlaşması yapmıştık. 30 milyon doz aşıyı da alıp uyguladık.

Dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşıyı, en kısa sürede yürüten program yürüttük. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerle devamı için karşılıklı gayret gösterdik.

İlk geliştirilen korona aşısı olan BioNTech aşısının da ülkemizde yürütülen faz-3 çalışmalarını da takip ediyoruz.

5 MİLYON DOZ DAHA BIONTECH AŞISI GELİYOR

Üretim kapasitesiyle ilgili gelişmeleri de 30 milyon doz olarak anlaştığımız anlaşmayı 120 milyon doza çıkarttık.

Haziranda teslim edilecek 30 milyon dozun ilk bölümü ülkemize ulaştı. Haziran başında 5 milyon doz daha ülkemize ulaşacak.

50 milyon Sputnik doz aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk.

En kısa sürede faz-3 çalışmaları başlayacaktır. Çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşının kullanımının da yaklaştığının müjdesini vermek isterim.

Ülkemizin menfaatlerini ve vatandaşlarımızın sağlığını önceleyerek önemli miktarda aşıyı temin etmiş buluyoruz. Her olumlu gelişmeyi eleştirmeye devam edenler olacaktır. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla salgından bu yaz ülkemizin kurtulacağı açıkça görünmüştür.


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