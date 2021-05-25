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Valilikten koronavirüs aşısı açıklaması!

Amasya Valisi Mustafa Masatlı yaptığı son dakika açıklamasında “Şu anda Amasya genelinde hedef nüfusumuzun yüzde 77,2’si aşılanmış durumda. Bu salgını ancak aşılamayla zayıflatabiliriz. Pozitif vakaların yaş ortalamasındaki düşüş aşılamanın ne denli etkin olduğunu da göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 00:14
Valilikten koronavirüs aşısı açıklaması!

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Şu anda Amasya genelinde hedef nüfusumuzun yüzde 77,2'si aşılanmış durumda. Halkımızdan ricamız aşı sıraları gelmiş ise kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için aşılarını yaptırmalarıdır" dedi.

Amasya halkının sağduyusuyla korona virüs (Kovid-19) ile mücadeleden başarıyla çıkılacağına yürekten inandığını belirten Vali Masatlı, "Bu salgını ancak aşılamayla zayıflatabiliriz. Pozitif vakaların yaş ortalamasındaki düşüş aşılamanın ne denli etkin olduğunu da göstermektedir."

"İlimizdeki vaka sayılarında ciddi ölçüde azalma gerçekleşmiştir. Bu başarıyı valiliğimizin koordinesinde kaymakamlarımız, sağlık teşkilatımız ve kolluk kuvvetlerimizin gayreti ve halkımızın duyarlılığı ile yakaladık. Mevcut rakamları daha da aşağılara çekmek ve sosyal hayatımızı normale çevirmek için biraz daha çaba göstermemiz gerekmektedir" diye konuştu.

Salgın süreci ile afet farkındalık eğitimlerinin değerlendirildiği toplantıya başkanlık eden Masatlı, "2021 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda halkımızın tüm kesimlerini kapsayan afet farkındalık eğitimleri yapılması planlanmıştır ve ilimizde de bu eğitimlere devam edilmektedir. Pandemi sebebiyle biraz yavaş ilerleyen süreci hızlandırarak 1. derece deprem bölgesi olan ilimizde halkımızı doğal afetler konusunda bilinçlendirmeliyiz. Bu kapsamda halkımızdan düzenlenecek eğitimlere ilgi göstermesini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sinan Bulut da yer aldı.


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