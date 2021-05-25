Türkiye'den yardım eli! Başkan Erdoğan talimat vermişti!

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan ve son dönemde vaka ile ölüm sayılarındaki yükselişle dikkat çeken Hindistan'a, Türkiye'den yardım eli uzandı.



İKİ UÇAK HAVALANDI!



Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım elini bu kez Hindistan’a ulaştırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak olan sağlık malzemelerini Hindistan’a ulaştıracak iki uçağımız Ankara Etimesgut’tan havalandı." ifadeleri yer aldı.