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Skandal isim İBB'den maaş almaya devam ediyor!

İSMEK’te başörtülü kadın bölge sorumlarına hakaret ve çirkin tekliflerde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve genel sekreter yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Yeşim Meltem Şişli’nin İBB iştiraki İSFALT’ta Yönetim Kurulu Başkanvekili görevi yürüttüğü ortaya çıktı.

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 00:34
Skandal isim İBB'den maaş almaya devam ediyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İSMEK'te görevli bölge sorumluları kadınlara, "'bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak, ayrıca birçoğunuz da bekârsınız isterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız' diyerek aşağılayıp hakaret etmişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA RAĞMEN ŞİŞLİ MAAŞ ALMAYA DEVAM EDİYOR

Skandal olayın ardından Şişli hakkında yargı süreci başlatılmış, İBB'deki görevi ise kamuoyu baskısı sonrasında sonlandırılmıştı. Ancak, Şişli'nin genel sekreter yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmasına rağmen İBB'den maaş aldığı ortaya çıktı.

İSFALT'TA BAŞKAN VEKİLLİĞİ SÜRÜYOR

İBB Denetim Komisyonu raporuna yansıyan detayda Şişli'nin İBB iştiraki İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde (İSFALT) yönetim kuruluğu başkan vekilliği görevini yürüttüğü tespit edildi.

Raporun sonuç bölümde Şişli için, "Görevi başında kalmasında sakınca görülerek görevinden uzaklaştırılan eski genel sekreter yardımcısının Yeşim Meltem Şişli'nin İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde (İSFALT) yönetim kuruluğu başkan vekilliği görevini yürüttüğü görülmüştür. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26'ncı maddesi, iştirak şirketlerinde görev verilebilecek kişileri belirlemektedir.

Bu düzenleme, genel sekreter ve yöneticilik sıfatını haiz personele yönetim kurulu üyeliği görevi verilebileceği belirtilerek iştirak şirketlerde görev verilebilecek personeli kısıtlamaktadır. Bu hükümden de anlaşılacağı gibi yöneticilik sıfatına sahip olmayanlara belediyenin iştiraki olan şirketlerde görev verilemeyeceği ortadadır. Genel sekreter yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan kişinin bu göreviyle bağlantılı olarak verilen şirket yönetim kurulu üyeliğinden de uzaklaştırılması gerekir." denildi.


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