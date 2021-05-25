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Ruslar ille de Türkiye diyor!

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, uçuşların kısıtlanmasının ardından Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlasının Türkiye tatilini iptal etmeyerek ertelediğini bildirdi.

Yaşam / 25 Mayıs 2021 Salı 18:12
Ruslar ille de Türkiye diyor!

Gorin, başkent Moskova'da düzenlenen Dijital Havacılık ve Seyahat Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında 15 Nisan ila 1 Haziran arasında kısıtlanan uçuşlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BORÇ 20 MİLYAR RUBLE

Uçuşların kısıtlanması nedeniyle Rus tur şirketlerinin turistlere önemli oranda borçlandığına işaret eden Gorin, "Hesaplarımıza göre, şirketlerin iptal edilen turlar nedeniyle turistlere toplam borcu 20 milyar ruble düzeyinde." dedi.

"YÜZDE 60'TAN FAZLASI TÜRKİYE TATİLİNİ ERTELEDİ"

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşların kısıtlanması nedeniyle yaklaşık 500 bin turistin söz konusu dönemde Türkiye'ye gidemediğini aktaran Gorin, "Yaptığımız çalışmaya göre, Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye tatilini iptal etmeyerek ileri bir tarihe erteledi.

Yüzde 18'i tatilini başka bir ülkede yaparken, yüzde 15'i Rusya'da tatil yaptı." şeklinde konuştu. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşlar için 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı alındığını duyurmuştu.


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