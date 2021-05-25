MSB paylaştı: Terör örgütü PKK eriyor!

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadelerine yer verildi.