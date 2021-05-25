USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Milyonlarca kişiye müjde! Binlerce memur alınacak

Memur olmak isteyen milyonlarca kişinin beklediği müjde oldu. Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her gün yeniliyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor. İşte o ilanlar…

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 09:12
Milyonlarca kişiye müjde! Binlerce memur alınacak

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.

İşte personel aranan kadrolar

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

İLLER BANKASI A.Ş.

365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

12 ALACAK

CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

278 ZABITA MEMUR ALACAK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

50 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

19 ALACAK

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

278 MEMUR ALACAK


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement