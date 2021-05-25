Milyonlarca kişiye müjde! Binlerce memur alınacak

Memur olmak isteyen milyonlarca kişinin beklediği müjde oldu. Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her gün yeniliyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor. İşte o ilanlar…
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
İşte personel aranan kadrolar
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
İLLER BANKASI A.Ş.
365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
12 ALACAK
CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
278 ZABITA MEMUR ALACAK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
50 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
19 ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
278 MEMUR ALACAK