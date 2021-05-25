Milyonlarca kişiye müjde! Binlerce memur alınacak

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.



İşte personel aranan kadrolar



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ



2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



GAZİ ÜNİVERSİTESİ



1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



IĞDIR ÜNİVERSİTESİ



2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK



MERSİN ÜNİVERSİTESİ



35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



İLLER BANKASI A.Ş.



365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)



BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK



ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ



8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ



12 ALACAK



CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI



1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP



ERCİYES ÜNİVERSİTESİ



31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ



1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI



45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK



ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ



15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ



32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU



1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI



1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI



110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK



İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ



95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ



13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ



41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ



28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ



27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ



102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ



31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



ANKARA ÜNİVERSİTESİ



45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK



KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ



4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



278 ZABITA MEMUR ALACAK



SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI



50 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK



VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ



45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ



26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ



25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



19 ALACAK



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ



3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK



GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



1 MEMUR ALACAK



278 MEMUR ALACAK

