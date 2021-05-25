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Adnan Oktar Batman'a nakledildi

Edirne Cezaevi’nde beraber kaldığı erkek müritleriyle sohbet toplantıları yapan Adnan Oktar, bu sohbetleri bitirmeyince Batman’a gönderildi.

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 10:28
Adnan Oktar Batman'a nakledildi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Ocak'ta silahlı suç örgütü kurma ve yönetme suçlamalarından 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın, hapishanesi değişti.

Cezasını Edirne Ceza İnfaz Kurumu'nda çeken Adnan Oktar, burada aynı davadan hükümlü olduğu erkek müritleri ve diğer mahkumlarla sohbet toplantıları düzenlediği ortaya çıktı.

Adnan Oktar, bu toplantıları yapmaması için cezaevi yönetimi tarafından uyarıldı. Ancak Oktar uyarılara kulak asmadı. Cezaevi yönetimi de bu ihlalleri Adalet Bakanlığı'na bildirdi.

BATMAN'A GÖNDERİLDİ
Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın tek başına Batman'ın Beşiri ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edilmesi kararı aldı.

Oktar sevke itiraz etti ancak bir sonuç alamadı.

Adnan Oktar, yüksek güvenlik önlemleri altında geçen pazar günü Edirne'den yola çıkarıldı ve karayoluyla Batman'a götürüldü.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirilen Oktar, dün cezaevine yerleştirildi.

ERKEK MÜRİTLERİ DE BATMAN'A GİTMEK İSTEDİ
Erkek müritlerinin de Adnan Oktar'la birlikte Batman'a gitmek için yaptığı başvurular ise reddedildi.


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