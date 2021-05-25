ABD'den flaş Kudüs adımı!

2018'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Filistin halkına hizmet veren Kudüs'teki ABD Konsolosluğunun "verimliliği ve etkinliğini arttırmak amacıyla" mayıs ayında Kudüs'e taşınan ABD'nin Büyükelçiliği ile birleştirileceğini duyurmuştu.



ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu, bağımsız bir diplomatik misyon olarak kurulduğundan bu yana Filistinliler ile siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkileri yönetiyordu. Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği de İsrail ile ilişkileri tanzim ediyordu.



ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. ABD'nin tek taraflı olarak aldığı bu karar Birleşmiş Milletler'de tepkiyle karşılanmıştı.



ABD, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018'de törenle Kudüs'e taşımıştı.