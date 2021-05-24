Thodex soruşturmasında yeni gelişme!

Kripto para borsası Thodex'e ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin finans sorumlusu Rana Azap, tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklanması istenen şüpheli Rana Azap, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belli günü imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



SAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ



Şirketin finans danışmanı Rana Azap'ın serbest bırakılmasının ardından savcılık, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz etmiş ve tutuklanmasına yönelik karar verilmesini talep etmişti.



SAVCILIK TALEBİ REDDEDİLDİ



İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini reddederek dosyayı üst mahkeme olan İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin tutuklanmasına yönelik talebi reddetti.