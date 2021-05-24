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ODTÜ'deki taciz skandalına dava!

ODTÜ kütüphanesinde yarı zamanlı çalışan D.K ve M.Y, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Davut D.'nin tacizine uğradıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davut D.'ye 'Zincirleme şekilde basit cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Güncel / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
ODTÜ'deki taciz skandalına dava!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kütüphanesine ders çalışmaya giden Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Davut D. 2018'de iddiaya göre, ODTÜ kütüphanesinde yarı zamanlı çalışan D.K ve M.Y'ye tacizde bulundu. Kadınların şikayeti üzerine Davut D., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına Davut D., 'Olay tarihinde ODTÜ'de doktora eğitimi alıyordum. Bu nedenle ders çalışmak için sık sık kütüphaneyi kullanıyordum. 11 Ocak 2019 günü kütüphaneye gittiğimde kimseyle muhatap olmadım. İşim bittikten sonra aracıma binmek için otoparka indiğimde yanıma gelen güvenlik görevlisi hakkımda şikayet olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.

'BUNDAN SONRA BURAYA GELİP SENİ İZLERİM DEDİ'

Mahkemede mağdur kadın D.K, Davut D.'nin bir şeyler içmeyi teklif ettiğini kabul etmemesi üzerine ellerini tuttuğunu kaydederek, 'Kasım 2018'de Davut D. tuvaletin yerini sordu, ancak gitmedi. 'Kitapları raflara nasıl diziyorsun, bana da öğretir misin?', 'Yalnız mı yaşıyorsun?' şeklinde sorular sordu. Daha sonra 'Seni bekleyeyim dışarıda bir şeyler içelim' dedi.

Kabul etmedim. Bunun üzerine ellerimi tutup, 'Ellerin ne kadar güzel, sıcacık. Bundan sonra buraya gelip seni izlerim' diyerek kütüphaneden ayrıldı. Ben hemen güvenlikten yardım istedim ama tüm araştırmalarımıza rağmen kim olduğunu bulamadık. Daha sonra arkadaşım M.Y. de tacize uğradı. Aynı kişi olduğunu öğrenince birlikte şikayetçi olduk. Davut D.'nin cezalandırılmasını istiyorum' diye konuştu.

'KORKUYA KAPILARAK BAĞIRDIM O DA KAÇTI'

Mağdur olan diğer kadın M.Y ise, mahkemede kendisine de tacizde bulunduğunu söyleyerek, 'Arkadaşım D.K. tacize uğradığında bana anlatmıştı. Güvenlik kameralarından baktığım için bu kişinin aynı kişi olduğunu anladım. O yüzden bir erkek arkadaşı göstererek, 'Görevli arkadaş size yardımcı olsun' dedim. Bir kolunun dirseğini rafa koydu, ayağını da çapraz şekilde uzattı.

Hareket etmemi engelleyerek, 'Siz neden yardımcı olmuyorsunuz, burada çalışmıyor musunuz?' diyerek ayağı ile dizime dokundu. Korkuya kapılarak 'Sapık var' diye bağırdım ve itekledim. Bunun üzerine kaçarak uzaklaştı. Aynı kişiyi 11 Ocak 2019'da kütüphanede görünce şikayetçi oldum. Cezalandırılmasını istiyorum' diye ifadelerini kullandı.


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