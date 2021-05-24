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Meteorolojiden kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Maksimum sıcaklık tahmin haritasını paylaşan Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu.

Yaşam / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:47
Meteorolojiden kritik uyarı!

Mayıs ayının son haftasında hava sıcaklıklarının düşmesi yağışları beraberinde getirirken, vatandaşlar "Hava durumu nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Maksimum sıcaklık tahmin harittasını paylaşarak vatandaşların merak ettiği soruya yanıt verdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısında bulunan Meteoroloji, haritadaki mor alanlara dikkat çekti. İşte son dakika haberini detayları...

SICAKLIKLAR 4 İLA 7 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ''Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' denildi.

İZMİR VE AYDIN'DA HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE ULAŞACAK

İzmir ve Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. İzmir'de genelde Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 25 derece civarındayken şu anda ortalamanın yaklaşık 10 derece üzerinde bir hava sıcaklığı var. İzmir'de yarın bu sıcaklığın 36 dereceye çıkması öngörülüyor. Sıcaklık haritasında mor renkle gösterilen Aydın'da ise 40 derece sıcaklık bekleniyor. Bunun en büyük nedeni de Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası...

Cuma gününe kadar bu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere yarın sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.


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