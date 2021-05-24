Kripto paralar hakkında flaş açıklama!

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey yaptığı son dakika açıklamasında kripto para birimlerini içeren varlıkların tehlikeli olduğunu duyurdu. Bailey yaptığı açıklamada "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve (bu varlıklara karşı) çok büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.