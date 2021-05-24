Elazığ da korkutan deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16:49 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7 kilometre olarak bildirildi.



KENT MERKEZİNDE DE HİSSEDİLDİ



Kent merkezinde de deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.