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Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın, 24 adet SİHA alımı ile ilgili temaslarda bulunmak adına Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Gerekli görüşmelerin ardından anlaşmanın sağlanması ve imzaların atılması durumunda Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi olacak.

Güncel / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:38
Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Duda'nın ziyareti sırasında Türkiye'den alacakları insansız hava araçlarıyla ilgili anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER SARF ETMİŞTİ

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı (SİHA) alacağını duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya böylece Türkiye'den drone alan ilk NATO üyesi ülke olacak. Blaszczak, TB2 ile ilgili 'Bu, gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı.' ifadelerini kullanmıştı.

SEKTÖRÜN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLARAK TANIMLANIYOR

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor. Özellikle füze taşıyabilen en küçük SİHA'lardan biri olması dolasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Bayraktar TB2, keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA, mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısından ise SİHA olarak kullanılabiliyor.

KANADA, ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İHRACATI İZNİNİ İPTAL ETTİ

Diğer yandan Kanada, Türkiye'ye insansız hava aracı üretimi için teknoloji ihracı iznini Nisan ayında iptal etmişti. Kanada, Türkiye'nin ürettiği İHA'ların Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a karşı kullanıldığı haberlerinin ardından bu durumu araştırmak için ihracata Ekim ayında ara vermişti. Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye'de üretilen İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) Dağlık Karabağ'da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihracat izninin iptal edildiğini açıkladı. Garneau, 'Teknolojinin bu şekilde kullanımı Kanada'nın dış politikasıyla da, Türkiye'nin verdiği son kullanıcı taahhütleriyle de uyuşmamaktadır' dedi.

PolonyaRecep Tayyip Erdoğan


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