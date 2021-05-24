Başkan Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket ile görüşecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle yarın akşam saatlerinde bir araya geleceği bildirildi.



Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümünün yer alacağının ifade edildiği toplantıda bir konuşma yapacak olan Başkan Erdoğan'ın daha sonra şirketlerden gelecek soruları yanıtlayacağı kaydedildi.



MİCROSOFT, NETFLİX...



Katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük ABD'li şirketlerin de bulunduğu ileri sürülüyor.