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Yerli aşıda antikor müjdesi

Kayseri'de geliştirilen yerli aşı adayının Sağlık Bakanlığı'na teslim edilen faz-2 raporuna göre 250 gönüllü üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında gönüllülerin yüzde 100'ünde, yani tamamında antikor oluştuğu belirlendi. İşte yerli aşıdaki son dakika gelişmeleri ve çapıcı tespitler

Güncel / 23 Mayıs 2021 Pazar 19:47
Yerli aşıda antikor müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı üretim çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz.' açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da bir açıklama geldi ve Varank ''Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz' ifadelerini kullandı. Yerli aşının merkezinden de bu kapsamda çok önemli son dakika haberleri gelmeye başladı. En büyük müjde de koruyuculuk oranıyla ilgili. İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA YERLİ AŞIDA KORUYUCULUK ve ANTİKOR ORANI YÜZDE 100

Buna göre gönüllüler üzerindeki Faz çalışmaları devam eden ve Kayseri'de geliştirilen yerli aşı adayının Sağlık Bakanlığı'na teslim edilen faz-2 raporuna göre tam 250 gönüllü üzerinde yapılan araştırmalar sonrasında gönüllülerin yüzde 100'ünde, yani tamamında antikor oluştuğu belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

Gönüllülerin kanındaki antikor seviyesine ilişkin çalışma sonuçlandı ve kısa bir süre önce bu süreç de tamamlandı. Bu kapsamda antikor oranı yüzde 100 olarak ortaya çıkmış oldu. Netice rapor haline getirilerek Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Resmi açıklama Sağlık Bakanlığı ya da bizzat Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yapılacak.

FAZ-2 BİTTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısında da faz-2 çalışmasının bittiğini, faz-3'ün de haziranın başında başlayabileceğini söyledi. Koca, inaktif olan ilk yerli aşıda süreçler başarıyla tamamlanırsa aşının eylül ayında acil kullanım onayının söz konusu olabileceğini bildirdi.

Bakan Koca yaptığı son dakika açıklamasında haziran ayında gelecek 30 milyon BioNTech aşısı ile aşılamada peyderpey 20 yaşa kadar inmek istediklerini belirtti.

UZMANLAR UMUTLU

Yerli aşı çalışmalarını takip eden uzmanlar elde edilen verilerin gayet olumlu olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade ediyor. Çünkü uzmanlara göre elde edilen bu yüzde 100'lük netice ileri yönlü projeksiyon sağlarken aşının oldukça etkin olacağına da işaret ediyor.

Şu an 65 yaş üstündekilerin yüzde 84'üne aşının ulaştığını ve bu oranın yüzde 90 ve üzeri olmasını istediklerini vurgulayan Koca, 'İnsanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarının önemini ifade etmek istiyorum.' dedi.

UĞUR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Diğer yandan Pfizer Biontech'in koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, 'Türkiye'ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu göndermek istiyoruz' dedi.

Şahin, bu konuda son iki haftadır ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirterek, 'Allah'ın izniyle aşıları zamanında Türkiye'ye getireceğiz' ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan


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