Twitter’da binlerce kişi '#ErdoğanlaBirlikteyiz' dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu göstermek isteyen sosyal medya kullanıcıları #ErdoğanlaBirlikteyiz etiketi başlattı. Siyasetçilerden, belediye başkanlarına ve vatandaşlara kadar birçok kişi Başkan Erdoğan fotoğrafları paylaşarak mesajlar yazdı. İşte binlerce paylaşılan bazı mesaj ve fotoğraflar: