‘Sen sorularını anana sor’

Rize'nin İkizdere ilçesi Esnaf Odası Başkanı Yaşar Kara, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilçede protesto edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akşener'in soru soran bir kadın vatandaşı terslemesinin ardından gergin anlar yaşandığını belirten Kara, 'Market ziyaretinde bir esnaf arkadaşımızın, 'Sayın Genel Başkan'a iki soru sorabilir miyim?' sözlerine, Akşener'in yanındaki bir kadının 'Sen sorularını anana ve eşine git sor' demesi ortamı iyice germiştir.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Netanyahu'ya benzetilmesi karşısında muhalefet liderine fikir özgürlükleri kapsamında vatandaşların soru sorma hakkı vardır. Sözlü yaşanan gelişmeler ve tepkiler karşısında İYİ Parti grubu ile gelen bir kişi, bir esnafımızı yumrukla darp etmiştir. Hiçbir esnaf ve vatandaşımız tek bir partiliye fiziki temasta bulunmamıştır. Kimsenin esnafımızın demokratik tepkisini farklı yönlere çekme hakkı yoktur. Suçlunun, mağduru oynama çabasını görüyoruz' dedi.

