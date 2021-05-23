USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

CHP’li belediyelerde tam gaz satış

CHP’li başkanlar, borç batağından çıkmak için gözlerini gayrimenkullere dikti. İzmir’in Bayraklı ve Seferihisar ilçelerinde belediyeye ait 12 milyon lira değerindeki üç arazi satışa çıkarıldı

Güncel / 23 Mayıs 2021 Pazar 10:15
CHP’li belediyelerde tam gaz satış

Seçim zamanı verdikleri sözleri yerine getirmek için kadrolarını şişiren ve işçi maaşlarını dahi ödemekte güçlük çeken CHP'li belediyeler, içine düştükleri borç batağından kurtulmak için gözünü mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkullere dikti. İzmir Bayraklı Belediyesi Yamanlar'da, Seferihisar Belediyesi ise Sığacık'ta toplam 3 arsayı daha satışa çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı satış furyası diğer ilçe belediye başkanlarına da sıçradı. İlçe belediye başkanları adeta Soyer'le mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satma yarışına girdi. Ocak ayından bu yana belediyeye ait 100'e yakın gayrimenkulü elden çıkaran Dikili Belediyesi'nden sonra şimdi de satış kervanına CHP'li Bayraklı ve Seferihisar belediyeleri eklendi.



10 MİLYONLUK ARAZİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yamanlar'da mülkiyeti belediyeye ait 3 bin 379 metrekare arsayı satışa çıkardı. Muhammen bedeli 10 milyon 474 bin lira olan taşınmazın 8 Haziran'da saat 10.15'te belediye encümenince kapalı teklif usulüyle satılacağı duyuruldu. CHP'li belediyelerin mali krizi aşmak için sürekli gayrimenkul satması tepki çekiyor.



SOYER BİTİREMEDİ, SIRA YETİŞKİN'DE

DİĞER bir satış haberi ise Seferihisar'dan geldi. Tunç Soyer'in belediye başkanlığı döneminde 'gözden kaçan' iki arsa daha Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından satışa çıkarıldı. Belediyenin resmi internet sitesinde Sığacık mahallesinde biri 340, diğeri de 472 metrekare büyüklüğündeki iki arsanın 27 Mayıs Perşembe günü belediye encümeni aracılığı ile satılacağı ifade edildi. Bu arsaların da 1.5 milyon lira değerinde olduğu belirtiliyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement