CHP’li belediyelerde tam gaz satış

Seçim zamanı verdikleri sözleri yerine getirmek için kadrolarını şişiren ve işçi maaşlarını dahi ödemekte güçlük çeken CHP'li belediyeler, içine düştükleri borç batağından kurtulmak için gözünü mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkullere dikti. İzmir Bayraklı Belediyesi Yamanlar'da, Seferihisar Belediyesi ise Sığacık'ta toplam 3 arsayı daha satışa çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı satış furyası diğer ilçe belediye başkanlarına da sıçradı. İlçe belediye başkanları adeta Soyer'le mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satma yarışına girdi. Ocak ayından bu yana belediyeye ait 100'e yakın gayrimenkulü elden çıkaran Dikili Belediyesi'nden sonra şimdi de satış kervanına CHP'li Bayraklı ve Seferihisar belediyeleri eklendi.







10 MİLYONLUK ARAZİ



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yamanlar'da mülkiyeti belediyeye ait 3 bin 379 metrekare arsayı satışa çıkardı. Muhammen bedeli 10 milyon 474 bin lira olan taşınmazın 8 Haziran'da saat 10.15'te belediye encümenince kapalı teklif usulüyle satılacağı duyuruldu. CHP'li belediyelerin mali krizi aşmak için sürekli gayrimenkul satması tepki çekiyor.







SOYER BİTİREMEDİ, SIRA YETİŞKİN'DE



DİĞER bir satış haberi ise Seferihisar'dan geldi. Tunç Soyer'in belediye başkanlığı döneminde 'gözden kaçan' iki arsa daha Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından satışa çıkarıldı. Belediyenin resmi internet sitesinde Sığacık mahallesinde biri 340, diğeri de 472 metrekare büyüklüğündeki iki arsanın 27 Mayıs Perşembe günü belediye encümeni aracılığı ile satılacağı ifade edildi. Bu arsaların da 1.5 milyon lira değerinde olduğu belirtiliyor.