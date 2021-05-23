Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çeşitli incelemelerde bulundu.



Başkan Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.



AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki programlarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.



Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.