ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ve Filistin için tek çözüm yolu iki devletli çözümdür

Blinken, ABC kanalında yayımlanan ve George Stephanopoulos'un sunduğu 'Bu Hafta' adlı programda, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi ve sonrasını değerlendirdi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın, ateşkese bir an önce ulaşılması için İsrailli, Filistinli ve Mısırlı yetkililerle yoğun görüşmeler yürüttüğünü anlatan Blinken, Biden yönetiminin 'sessiz ve yoğun diplomasisinin' ateşkeste büyük rol oynadığını savundu.



'Bu döngü aynı şekilde devam eder'

İsrailliler kadar Filistinlilerin de barış, güvenlik ve refah içinde yaşama hakkının bulunduğunu kaydeden Blinken, 'Eğer pozitif bir değişim olmazsa ve eğer Filistinlilerin daha onurlu ve ümitli bir şekilde yaşamalarına yardım etmenin yolunu bulamazsak, bu döngü aynı şekilde devam eder ve bu da kimsenin yararına olmaz.' dedi.



'İsrail'e silah satışına devam edeceğiz'

Blinken, ateşkesin ardından en önemli görevlerden birinin, özellikle Gazze'deki insani ve fiziksel yeniden inşa sürecinin olduğunu belirterek, 'Daha önce de olduğu gibi yine güvenilir ve bağımsız taraflarla çalışacağız, yarı-hükümet tarzı otorite ile değil. Açıkçası Hamas, Filistin halkına yıkımdan başka bir şey getirmemiştir. Dolayısıyla Filistinlilere yardım etmek için asıl mevzumuz ılımlı Filistinlilere ve Filistin yönetimine ulaşmaktır. Tabi ki İsrail de burada önemli bir rol oynayacaktır.' görüşünü paylaştı.



Bazı Demokrat Kongre üyelerinin, Biden yönetimine İsrail konusunda tepki gösterdiği hatırlatılan Blinken, siyasete karışmadığını, ancak ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının aynen sürdüğünü ve söz konusu 735 milyon dolarlık silah satışının da devam edeceğini aktardı.



Antony Blinken, 'ABD'nin, İran'a yönelik bazı yaptırımları kaldırmaya hazırlandığı, Hamas'ın bölgede İran tarafından desteklendiği ve dolayısıyla eli rahatlayacak olan İran'ın Hamas'ı daha fazla desteklemesini Biden yönetiminin nasıl engelleyeceği' sorusuna ise yanıt verirken zorlandı.



ABD'nin bu konuda öncelikli amacının nükleer anlaşma koşullarına geri dönülmesiyle İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önlenmesi olduğunu dile getiren Blinken, aynı zamanda İran'ın bölgedeki 'terör unsurlarını desteklemesinin de' önüne geçebileceklerini ileri sürdü.



'En uygunu iki devletli çözüm'

CNN kanalında Fareed Zakaria'nın da konuğu olan Bakan Blinken, bir kez daha iki devletli çözümün, İsrail-Filistin sorunu için en uzun vadeli ve kalıcı çözüm olduğuna inandıklarını vurguladı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni kurulabilecek hükümette nüfusun yüzde 20'sini oluşturan Araplara yer vermeyeceğine yönelik açıklaması da sorulan Blinken, İsrail iç siyasetine karışmayacağını ifade etti.



İsrail-Filistin krizi sürerken, İsrail içindeki bazı kentlerde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere karşı şiddet olayları yaşanmasından endişe duyduğunu söyleyen Blinken, 'İsrail toplumu içindeki son yaşananlar, gerçekten rahatsız edici idi ve son yıllarda görmediğimiz bir durumdu. İsraillilerin bir daha bu tür şeylerin yaşanmayacağından emin olmak için bir araya gelmenin yollarını bulmaları gerektiğine inanıyorum.' diye konuştu.



İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.