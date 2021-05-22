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Gara şehidinin babasından HDP'ye bakanlık tepkisi! Oğlunun fotoğrafını gösterdi: İşte bu yüzden verilmesin...

Gara Şehidi Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, HDP'ye bakanlık verilebileceğini ifade eden CHP'li Dursun Çiçek'e ateş püskürdü. Acılı baba, 'Niye olmasın' diyen Çiçek'e, "Niye mi olmasın? İşte bu yüzden olmasın" diyerek şehidin fotoğrafını gösterdi. Baba Altıntaş, HDP ile PKK arasındaki organik bağ ve tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Güncel / 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:22
Gara şehidinin babasından HDP'ye bakanlık tepkisi! Oğlunun fotoğrafını gösterdi: İşte bu yüzden verilmesin...

Gara Şehidi Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, 9 yaşında PKK tarafından zorla kaçırılan Hamza Adıyaman'ın annesinin yanından eli ayağı ve ağzı bağlanarak kaçırıldığını belirterek, bir başka arkadaşının ise Selahattin Demirtaş'ın yanına oğlunu almak için gittiğinde dövüldüğünü söyledi.

"BEN BİLE BUNLARA İNANDIM..."

PKK'nın ustaca yalan konuştuğunu ve kendisinin de zamanında bu yalanlara kandığını kaydeden Altıntaş, "Bunlar fevkalade yalan söylüyor, ustaca öyle sözler söylüyorlar ki adeta insanları hipnoz ediyorlar. Hani diyorlar ya onlara katılanlar için, 'efendim bunlar aklı başında kişiler' tabii burada çocukları söylemiyorum onlar ayrı çünkü daha 8-9 yaşındaki çocuğu kaçırıyorlar. Diyorlar ki 'aklı başında kandırılır mı?' Biraz mantıklı konuşalım, mesela telefon dolandırıcıları koskoca profesörleri iki gün içinde kandırmıyor mu? Oysa bunlar aylarca, yıllarca her hangi bir bireyi aldatmak için neler neler yapıyorlar. Yani insan aldana bilir değil mi? Bakın ben kendimi söylüyorum, ben dahi bunlara inandım." dedi.



"ORAYA GİDİNCE 'EYVAH' DEDİM"

Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz o zamanlar dediler ki, 'efendim biz vereceğiz ama muhatap bulamıyoruz' ama ben aptallığıma yanayım ki bunlara inandım. Ne yazık ki Diyarbakır'a gidene kadar inandık ama Diyarbakır gidince oturma eylemine biz küçük bir gruptuk olaylara daha dar bir pencereden bakıyorduk ama oraya gidip olayın boyutunu görünce 'eyvah' dedim.



'HDP'YE BAKANLIK NİYE VERİLMESİN' DİYEN CHP'Lİ ÇİÇEK'E SERT TEPKİ

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'ye bakanlık teklif edileceğini sözlerini sert bir dille eleştiren Altıntaş, "Ben buradan halka sesleniyorum, devletinize Allah aşkına sahip çıkın. Muhalefete de bir şey demiyorum ama bir tanesi çıkıp diyor ki, bakanlıkta verebiliriz süslü cümlelerle 'niye olmasın' diyor. Niye mi olmasın? İşte bunun için olmasın (oğlunun fotoğrafını gösteriyor) niye mi olmasın? Hamza Adıyaman daha henüz 8 yaşında zorla kaçırılıyor bu çocuk siyah camlı arabanın içinde eli kolu, ağzı bağlı saklanıyor annesi arabanın yanına geliyor orada iki tane mahlukatı görüyor onlardanmış, ne bilsin kadın onlara diyor ki, böyle bir çocuk gördünüz mü? Onlarda tersliyorlar kadın orada çocuğunu ararken arabaya binip kaçırıyorlar" dedi.

Selahattin DemirtaşMilletvekili


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