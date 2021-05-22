USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

500 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü...

Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha vuruldu. 8 Mayıs tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında gerçekleştirilen, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda öldürülen PKK'lılardan birinin 500 bin TL ödülle Gri kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu duyuruldu. İçişleri'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Güncel / 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:20
500 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü...

İçişleri Bakanlığı, 500 bin TL ödülle aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Teröristin, 8 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 7 teröristten biri olduğu, Mardin Nusaybin'de sözde Bagok sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Mardin İl Jandama Komutanlığınca; 08 Mayıs 2021 tarihinde Mardin Nusaybin kırsalında J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, JÖH ve komando birlikleri tarafından yapılan operasyon sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500.000TL'ye kadar ödülle 'Gri' kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu tespit edilmiştir.


09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan EYP'nin imhası sırasında meydana gelen patlamada, 2 jandarma personeli Astsubay Esma ÇEVİK ve Uzman Çavuş Kemal SAYAR şehit olmuştu. Etkisiz hale getirilen teröristin, bu hain eylemin failleri arasında olduğu tespit edilmiştir.

Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement