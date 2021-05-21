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Yeniden yapılandırma müjdesi!

AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 18:16
Yeniden yapılandırma müjdesi!

AK Parti milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif, Covid-19 salgınının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için alınan önlemler ve sağlanan desteklerin yanı sıra bazı düzenlemelerin yapılmasını öngörüyor. Bu kapsamda, işletmelerin vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülükleri ertelenerek, vergi oranlarında belli şartlar yerine getirirse cezada indirime gidiliyor. 17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla kişi ve kuruluşların, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ve çok sayıda kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara olan kesinleşmiş borçlarının yapılandırılması ve taksitler halinde ödeme imkanından yararlanamayan vatandaşlara borçlarını yeniden ödeyebilme imkanı veriliyor.

ESNAFA GEÇİCİ SİCİL AFFI GELİYOR

Ayrıca düzenleme ile esnafa geçici, 'sicil affı' geliyor. Bu kapsamda; karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılması amaçlanıyor.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Yine teklif ile matrah ve vergi artırımı düzenleniyor. Buna göre; ihtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getirilerek bu aşamalardaki alacakların bir an önce Hazineye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörülüyor.

Ak Parti


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