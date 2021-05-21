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Tam kapanmanın ardından bir ilk! Bugün başlıyor! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşmeye geçildi. Kabin Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan kontrollü normalleşmede hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğunu açıkladı. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 12:58
Tam kapanmanın ardından bir ilk! Bugün başlıyor! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık?

Kademeli normalleşmeyle birlikte hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

23 GÜN SONRA BİR İLK
Türkiye, tam kapanmanın ardından 23 gün sonra ilk kez hafta sonu yasaklarını yaşayacak. 1 Haziran'dan sonra ise vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
Vatandaşlar hafta sonu yasaklarının gelmesiyle birlikte marketlerin açık olup olmadığını da merak ediyor. Özellikle A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi zincir marketlerin açık olup olmadığı araştırılıyor.

Yayımlanan genelgeye göre zincir marketler hafta sonu açık olacak. Çalışma saatleri de daha önceki hafta sonu yasaklarında olduğu gibi 10:00 ila 17:00 arasında olacak.

MARKETLER DIŞINDA NERELER AÇIK OLACAK?

Genelgede "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir" denildi.


HAFTA SONU PAZAR KURULMAYACAK

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre hafta sonu pazar yerleri kurulmayacak. Hafta içi kurulacak pazarlar ise sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında açık olabilecek.


SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının biteceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kademeli normalleşmenin 1 Haziran'a kadar devam edeceği aktarıldı.

Bu kapsamında vaka sayısının durumuna göre ilerleyen haftalarda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden ele alınması ön görülüyor.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 856 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 41 olarak kayda geçerken 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

Hafta Sonu


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