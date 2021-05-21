Sedar Peker kimdir? Sedat Peker nerelidir?

Sosyal medyada adı sıkça duyulan Sedat Peker'in hayatı son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Organize suç örgütü kurma suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan ve şuan yurt dışında bulunan Sedat Peker, organize suç örgütleri içerisinde yer aldığı için adı sık sık zikrediliyor. Peki Sedat Peker kimdir? Sedat Peker aslen nerelidir? Sedar Peker kaç yaşındadır? Sizler için Sedat Peker hakkında merak edilen soruları yanıtladık.

SEDAT PEKER KİMDİR?

Sedat Peker, Türk organize suç örgütü ve mafya lideridir. 26 Haziran 1971 yılında Sakarya'da doğan Sedat Peker, Pan-Türkizme dayanan siyasi görüşleri ile de tanınır. 1990'lı yıllarda Türkiye'de ortaya çıkan mafya oluşumlarında yer aldığı için yargılanan Peker, davalarda mahkeme görevsizlik kararı verdiği için ceza almamıştır.

12 Mart 2005 tarihinde Kelebek Operasyonu kapsamında tutuklanan Sedat Peker, 31 Ocak 2007 tarihinde İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda alınan kararda 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'hürriyetinden yoksun bırakmak' ve 'evrakta sahtecilik' gibi suçlardan dolayı toplam 14 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezası almıştır. Ardından 21. Ağır Ceza Mahkemesinin uzun tutukluluk süreleri göz önünde bulundurmasıyla cezası 10 yıldan 5 yıla inmiş ve tahliye edilmiştir.

SEDAT PEKER'İN HAYATI

Ailesi Rizeli olan Sedat Peker Sakarya'da doğdu. Uzun süre Almanya 'da yaşayan mafya lideri, 1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılması ve yasa dışı örgütlerle suça karıştığı iddialarıyla gündeme geldi. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkûm oldu.

Sedat Peker, tehditle tahsilat yapmak, adam öldürmeye azmettirmek, zorla alıkoymak ve şantaj yapmak gibi suçlardan 7 ay bopyunca arandı. Daha sonra Peker, teslim olacağını bildirdi ve Romanya2dan Türkiye'ye geldi. Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada, 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. Bu süreçte Peker, sekiz ay, yirmi dokuz gün cezaevinde bulundu.

12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlandı ve Sedat Peker 14 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sedat Peker ayrıca tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, örgüt kurma, sahte kimlik kullanma ve hürriyeti tehdit suçlarından da yargılandı.

Ergenekon davasında ise 'silahlı terör örgütü kurma' suçundan yargılandı. Bu süreçte Kelebek Operasyonu davasının bozulan bölümü yeniden karara bağlandı. Sedat Peker'e bir yıl, üç ay daha hapis cezası verildi. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Sedat Peker 10 Mart 2014 tarihinde yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresinin 5 yılı aşması sonucu tahliye edildi.

Bu tarihten sonra Peker, Kocaeli Spastik Engelliler Derneği ve Erken Doğan Çocukları Yaşatma Derneği gibi kuruluşlara yaptığı yardımlarla gündeme geldi. Sedat Peker, Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfının 9 Mart 2015'te düzenlediği Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde Sedat Peker'e yardımlarından dolayı En Hayırsever İş Adamı ve Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.

4 Nisan 2015 yılında Sedat Peker, Memleketçi Sanayici ve İş adamları Derneği İzmir şubesinin açılışına onursal başkan sıfatıyla katılım gösterdi. Yaptığı yardımlarla da sık sık gündeme gelen Peker, Suriye Türkmenlerine dört tır gıda malzemesi yardımı ve Türkmen Dağı Tugaylarına iki tır telsiz, laptop, fotoğraf makinesi ve insansız hava aracı ve 10 adet 4x4 lüks arazi aracı yolladı.

13 Ocak 2016 yılında yaptığı bir konuşmada barış dilekçesini imzalayan akademisyenlerin katledileceğini söyleyen Peker, bunun üzerine yeniden yargılandı ve 2018 yılında beraat etti.