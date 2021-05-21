MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz!

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlatılan operasyonlarda terör örgütüne ağır darbeler verildi. Özellikle sözde üst düzey yetkililer teker teker etkisiz hale getirilirken, terör örgütü bitme noktasına geldi.







TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT BİR MAĞARA BULUNDU



Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terör örgütüne ait bir mağaranın tespit edildiği bildirildi. Mağarada örgüte ait birçok mühimmat ve yaşam malzemesi imha edilirken, MSB o anlara ait görüntüleri de paylaştı.







"TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"



MSB'nin hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi" denildi.