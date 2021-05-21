Malatya’da korkutan deprem!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünden yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Malatya ili Pütürge ilçesinde 4.3 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya'da saat 19.06'de 4.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ, Adıyaman ve Bingöl illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.