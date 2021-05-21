İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü!

İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Birçok noktada su taşkını yaşandı.



Rögarların temizlenmesi için ekipler çalışma başlattı.



Zincirlikuyu'da yollarda oluşan taşkın trafiğin kilitlenmesine neden oldu.



E-5 ADETA GÖLE DÖNDÜ



Öğle saatlerinden sonrada yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken, yoğun yağış İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi.



Aşırı yağış sonucu ise Pendik D-100 karayolu göle döndü. D-100 karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.