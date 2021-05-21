İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü!

İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağışlı hava nedeniyle bazı caddeleri su bastı. Söz konusu baskınlar nedeniyle trafik yoğunluğu öğle saatlerinde bile yüzde 70’leri buldu.
İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Birçok noktada su taşkını yaşandı.
Rögarların temizlenmesi için ekipler çalışma başlattı.
Zincirlikuyu'da yollarda oluşan taşkın trafiğin kilitlenmesine neden oldu.
E-5 ADETA GÖLE DÖNDÜ
Öğle saatlerinden sonrada yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken, yoğun yağış İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi.
Aşırı yağış sonucu ise Pendik D-100 karayolu göle döndü. D-100 karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.