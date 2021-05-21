Günde bir bardak içerseniz...

Yaz aylarında yetişen karadut, sandığınızdan çok daha faydalı bir meyve. Karadut içeriğindeki C, K ve E vitaminleri sayesinde vücutta etkili bir antioksidan görevi görür. Ayrıca bağırsak sorunları yaşayanlarda da tavsiye edilen karadut özü, hazımsızlıklar uyku problemlerine kadar birçok rahatsızlığa derman oluyor. Peki karadut özü nasıl kullanılır, daha başka faydaları nelerdir? İşte merak edenlere, karadut özünün faydaları ve kullanımına dair detaylar…



İçerisinde tiamin, sodyum, niasin, potasyum bulunan karadut, değeri yüksek mineraler de içerir. Karadut, bakır, demir, magnezyum, mangan, selenyum, çinko yanında beta karoten açısından zengin bir besindir.



Bu bağlamda karadut özü nezle grip gibi hastalıklara karşı vücudu korur.



Kemikleri güçlendirir.



Kabızlık sorunlarına, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir.



İçeriğindeki vitaminler sayesinde karadut özü boğazda oluşan enfeksiyonlara karşı koruyucudur.



Karadut özü en bilinen özelliğiyle bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar.



Uyku problemine iyi gelir.



Cilt hücrelerinin yenilenmesi sağlar.



Karadut özünün doğal vitaminleri içermesi yorgunluğu alır, zindelik verir.



Karadut özü maske olarak kullanıldığında saçları kuvvetlendirir.



Ağız sağlığı açısından etkilidir.



Karadut özü oldukça geniş kullanım alanlarına sahiptir. Karadut özünü hazırlamak için;



1 bardak kara duta damak tadına göre 5 - 10 bardak su ekleyerek karadut şurubu hazırlayabilir yaz aylarında serinlemek için kullanabilirsiniz.



Karadut özünü aynı zamanda yoğurtla karıştırarak kahvaltıda da tüketebilir, diyet listenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz.



İyi bir alternatif olarak karadut özünü dondurma yapımında kullanabilir ya da dondurmanın üzerine sos olarak kullanabilirsiniz.



Karadut özü nar ekşisi yerine salatalarda kullanılabilir.



Yine iyi bir alternatif olarak karadut özü kek, pasta gibi hamur işlerinde kullanılabilir.



Alerjik reaksiyon gösteren kişiler için karadut özü kullanmadan önce uzmana danışmalıdır.



Karadut özü kan şekerini düşürebileceğinden, şeker hastaları ilaçlarıyla birlikte karadut özünü kullanmadan önce doktoruna danışmalı.



Kan dolaşımını hızlandırdığından karadut özü, ameliyat sırasında ve sonrasında kan şekeri kontrolüne müdahale edebilir. Planlanmış bir ameliyattan en az 2 hafta önce karadut kullanmayı bırakın.



Karaciğer tarafından parçalanan bazı ilaçlarla birlikte karadutun alınması bu ilaçların etkilerini ve yan etkilerini artırabilir. Karadut almadan önce, karaciğer tarafından değiştirilen herhangi bir ilacı alıyorsanız, mutlaka karadut özü kullanmadan önce sağlık uzmanınızla görüşün.