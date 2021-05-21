Esnaf destek başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara hibe desteği verileceğini duyurmuştu.



Kararın bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi.



BAŞVURULAR 25 MAYIS'TA BAŞLIYOR



Destek başvurularının tarihine ilişkin bilgi veren Bakan Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek." ifadelerini kullandı.



DESTEKLER İKİ GRUBA AYRILACAK



Birinci grupta yer alan kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları hamamlar gibi sayıları toplamda 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.



İkinci grupta onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.



Daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçüler ile pazarcılar da dahil edildiğinde toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan ikinci gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin TL hibe ödemesi verilecek